Tricolori assoluti scherma, bronzo per la ternana Lucia Lucarini

Una più che buona trasferta in terra laziale per la sciabolatrice ternana Lucia Lucarini, in forza al gruppo sportivo dei vigili del fuoco. La 23enne torna dai campionati tricolori di Cassino con una doppia soddisfazione: ha concluso – in assoluto – sul terzo gradino del podio dopo essere stata eliminata in semifinale per 15-13 dalla futura vincitrice, Rossella Gregorio del gs dei carabinieri. In precedenza l’atleta umbra aveva eliminato Loreta Gulotta delle Fiamme Gialle con il punteggio di di 15-13. Inoltre per lei c’è il titolo di campionessa d’Italia under 23. A livello giovanile aumenta così il bottino personale.

