Enduro, Montanari vince anche in Liguria

Inarrestabile Tommaso Montanari nel campionato italiano enduro 125 due tempi. Il centauro ternano della Ktm Tnt Corse ha trionfato anche in occasione del day1 sul circuito di Arma di Taggia, in provincia di Imperia, nel pomeriggio di sabato: per lui ennesima vittoria stagionale in 46’05 davanti a Giuliano Mancuso, l’unico contendente in grado di dargli del filo da torcere. In classifica sale così a quota 137, con un vantaggio di 17 punti sul rivale in forza alla Fantic Motor. Lontano il compagno di team Lorenzo Bernini.

Condividi questo articolo su