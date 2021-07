Trionfo Italia, tripudio tifosi a Terni – Gallery fotografica e video

Una gioia attesa da oltre mezzo secolo e che domenica sera si è concretizzata. L’Italia del calcio è sul tetto d’Europa dopo il trionfo di Wembley contro i padroni di casa: Inghilterra ko ai tiri di rigore e tripudio per le strade di tutta la penisola. Anche a Terni centinaia di persone – soprattutto giovanissimi – si sono riversate in strada per festeggiare l’impresa dei ragazzi di Mancini. Caroselli, bandiere, cori e anche alcune bombe carta – in serie – fatte esplodere.

Condividi questo articolo su