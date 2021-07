L’Italia è campione d’Europa: festa per Spinazzola e Nuciari

Gioia incontenibile tra tifosi e non in Italia. Gli azzurri sono sul tetto d’Europa come non accadeva a livello di nazionale – l’unica volta – dal 1968, quando il gruppo di Ferruccio Valcareggi si impose all’Olimpico di Roma sulla Yugoslavia: 53 anni dopo sono i ragazzi di Roberto Mancini a riportare il titolo l’atteso titolo continentale in patria. Chiellini e compagni hanno battuto a Wembley i padroni di casa dell’Inghilterra ai tiri di rigore – in rimonta dopo l’immediato vantaggio di Shaw e il meritato pareggio di Bonucci nella ripresa – andandosi a prendere la coppa grazie ad uno straordinario Gianluigi Donnarumma: festa anche per Leonardo Spinazzola, il primo umbro di sempre a conquistare l’Europeo di calcio tra i senior. Fondamentale il suo apporto nel girone eliminatorio e anche nei quarti di finale contro il Belgio, rovinato dal grave infortunio nel corso del secondo tempo: da allora tanti messaggi di stima, vicinanza e apprezzamento per il classse 1993 di Foligno, capace di conquistare in due occasioni il premio Star of the match dell’Uefa. Il primo ad essere premiato – ovviamente con le stampelle – è stato proprio lui nella magica notte di Londra.

C’è anche Nuciari

Enorme soddisfazione anche per un membro dello staff tecnico di Roberto Mancini ben noto a Terni, città dove risiede da tempo: è l’ex rossoverde Giulio Nuciari, 61enne assistente allenatore che il ct degli azzurri ha voluto con lui nell’avventura partita nel 2018. Originario di Piovene Rocchetti, in Veneto, è stato portiere delle Fere in 78 gare ufficiali – in serie C1 e coppa Italia, in B non esordì tra il 1976 e il 1979 – nell’arco di quattro stagioni e preparatori dei portieri nel campionato 2000-2001 con Andrea Agostinelli trainer e Paolo Borea direttore generale.