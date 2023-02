Trionfo Terni Fc in Coppa Italia: Castel del Piano al tappeto 2-1

Festa rossoverde a Cannara nel pomeriggio di domenica. La Coppa Italia di promozione umbra è del Terni Fc di Roberto Borrello, capolista del girone B del campionato regionale: Tozzi Borsoi, leader del gruppo con i suoi 44 anni, e compagni hanno sconfitto nella finalissima dell’Alberto Spoletini’ il Castel del Piano – settima nel girone A – per 1-0. Gara subito in discesa grazie all’immediata assolo personale di Ronconi, poi il pareggio al quarto d’ora con uno stacco aereo di Depretis sugli sviluppi di un corner ed il nuovo vantaggio firmato da un’altra ex Fera, Flavioni, autore di un gran destro a giro che non lascia scampo a Taddei. Non cambierà nulla nella ripresa. Festa per altri ex Ternana come Cunzi, Dianda, Bagnato e Pacilli. La scorsa edizione era finita nelle mani del Guardea.

