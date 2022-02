Truffa dell’assegno da 5 mila euro a Spoleto: denunciati gli autori

Gli assegni erano stati incassati, ma le somme erano superiori a quelle sottoscritte dalla società di Spoleto che li aveva emessi. Per questo il titolare ha sporto denuncia – in totale erano ‘spariti’ 5 mila euro in più del dovuto – ed i carabinieri sono riusciti a fare luce sulla vicenda. Nel giro di pochi giorni gli autori della truffa – che hanno usato passato all’incasso un altro assegno precedente per riuscire nel proprio obiettivo – sono stati denunciati a piede libero. «I reati in materia finanziaria – spiega l’Arma di Spoleto – durante la fase della ripresa economica, vedono soventemente comportamenti e condotte di diversa natura poste in essere dagli autori del reato con danni, spesso nei confronti di società, con alta percentuale d’incidenza per dinamiche di pagamento riguardanti anche il bonus edilizio del 110%».

