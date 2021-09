Tulipano Terni, a due anni dalla svolta via le impalcature

Condividi questo articolo su

















Si procede a piccoli step, a partire dalla rimozione – operazione avviata a giugno – delle impalcature. Va avanti l’opera di riqualificazione e completamento del ‘Tulipano’ a Terni, in via Carlo Alberto dalla Chiesa: l’ultimazione di questa fase è prevista venerdì prossimo (fatta eccezione per le due file di ponteggi utili allo smontaggio della gru), mentre la conclusione generale del lavoro per negozi, uffici e strutture ricettive da parte della Marcangeli Giunio srl è prevista per l’estate del 2022. Ma c’è un altro aspetto da tenere in considerazione, vale a dire i tre piani ceduti ad Arpa per quasi 2 milioni di euro per l’insediamento di laboratori e della Scuola di alta formazione ambientale: in questo caso, da quanto si apprende, il semaforo verde è atteso per dicembre. Con un po’ di ritardo rispetto al piano originario.

