Terni, l’Arpa si prende tre piani del Tulipano

di S.F.

Contratto preliminare con versamento di caparra da ben 400 mila euro per l’acquisizione del piano terra, primo e secondo del Tulipano. A ‘prenotare’ in via definitiva la spesa per la compravendita dei locali è stata l’Arpa Umbria nella giornata di giovedì: si tratta di 934 metri quadrati – rispetto ai poco più dei 700 ipotizzati in un primo momento – utili per l’insediamento dei nuovi uffici, di laboratori e della Scuola di alta formazione ambientale (Safa) in via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tutto legato al trasferimento della sede legale da Perugia a Terni.

L’ARPA UMBRIA SI ALLARGA E PUNTA IL TULIPANO

TULIPANO, AGONIA DAL 1976

L’investimento



La cifra complessiva che sarà sborsata alla società proprietaria dell’immobile, la Marcangeli Giunio srl, è di circa 1,8 milioni di euro come confermato da Arpa. Il semaforo verde dell’Agenzia è arrivato mercoledì, mentre in giornata il dirigente Francesco Longhi ha approvato la sottoscrizione del preliminare di compravendita – ci penserà il direttore generale Luca Proietti – dei locali: il passaggio avviene in seguito all’avviso pubblico di agosto, utile per capire se ci fossero altre proposte da valutare. Zero osservazioni arrivate e iter che può dunque proseguire.

LA SVOLTA NEL SETTEMBRE 2019

Le tempistiche: estate 2021

L’obiettivo dell’Arpa è di avere in consegna i tre piani entro l’estate del 2021, Covid permettendo: servirà – non c’è bisogno di soffermarsi troppo sulle condizioni del ‘Tulipano’, acquistato da Marcangeli nel settembre 2019 per poco meno di 1,2 milioni – un corposo adeguamento impiantistico, strutturale e architettonico. Il tempo a disposizione per il completamento del lavoro è fissato in otto mesi da quando l’amministrazione comunale rilascerà il permesso specifico per la costruzione. Intanto si inizia dalla caparra da 400 mila euro, oltre il 20% rispetto al valore complessivo dell’acquisizione.