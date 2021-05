Turismo, arriva il green pass per spostarsi in Italia

Gli interrogativi di famiglie e operatori su spostamenti e vacanze sono ancora tanti, in vista dell’arrivo dell’estate, ma martedì il premier Mario Draghi, parlando al G20 del Turismo, ha annunciato una novità importante: dalla seconda metà di maggio il Governo introdurrà un pass verde nazionale, che permetterà di spostarsi tra regioni – per motivi turistici – senza limitazioni. Bisognerà dimostrare di essere vaccinati, o guariti dal Covid oppure di aver effettuato un tampone antigenico o molecolari nelle 48 ore precedenti.

A giugno il pass europeo

Il certificato verrà introdotto in attesa del varo dell’analogo green pass europeo, che dovrebbe avvenire non prima della metà di giugno. Draghi – riferiscono agenzie e quotidiani nazionali – ha spiegato di «non avere dubbi che il turismo in Italia riemergerà più forte di prima». «Dobbiamo offrire regole chiare, semplici – ha proseguito – per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. Il mondo vuole viaggiare in Italia, la pandemia ci ha costretto a chiuderci ma l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo». E lo sono anche gli operatori umbri, alle prese come i colleghi con la peggiore crisi di sempre, ma speranzosi che possa essere l’estate della rinascita.

Coprifuoco, verso la revisione dell’orario

Rimane per ora l’incognita dell’orario del coprifuoco, al momento fissato alle 22. Parlando sempre a margine del G20 del turismo il ministro al ramo Massimo Garavaglia ha spiegato che «c’è l’intenzione di rivedere le misure sulla base dell’andamento dei contagi». «Io sono ragionevolmente fiducioso – ha aggiunto – che la misura in tempi brevi possa essere rivista favorevolmente».