Turisti e ladri spagnoli in azione a Collestrada: arrestati in tre

Capi di abbigliamento, prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale e giochi vari per un valore totale di 634 euro. A rubarli all’interno di un supermercato di Collestrada, a Perugia, tre spagnoli di 32, 22 e 20 anni che si trovavano nel Perugino in vacanza: sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso dai carabinieri del Nor della Compagnia di Perugia.

Bloccati

I tre sono stati bloccati dopo aver superato la barriera casse dai militari intervenuti su input del personale. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Non solo. La successiva perquisizione domiciliare dell’Arma – in centro storico a Perugia – ha consentito di trovare altro abbigliamento rubato pochi giorni prima nella stessa attività. Gli spagnoli hanno trascorso la nottata nelle camere di sicurezza di Perugia e Assisi, quindi venerdì mattina il rito direttissimo: sono stati condannati a sei mesi di reclusione con sospensione della pena.