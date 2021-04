Turris-Ternana, 5 casi tra i calciatori campani «Gara confermata»

Ancora problemi Covid-19 nel girone meridionale della serie C, già vinto dalla Ternana con quattro turni di anticipo. Questa volta il focolaio è in casa della prossima avversaria dei rossoverdi, la Turris: il club ha comunicato la positività di sei elementi del gruppo squadra, cinque dei quali calciatori. Da ricordare che finora nessuna Fera è stata contagiata, quantomeno a livello senior.

La nota della Turris: «Gara confermata»

Il comunicato nel primo pomeriggio di venerdì: «La SS Turris Calcio comunica che il ciclo settimanale di tamponi al quale sono stati sottoposti calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società ha evidenziato sei casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra (di cui cinque riguardano calciatori), confermati dall’esito di successivo test molecolare. La società ed il proprio staff sanitario hanno tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente ed informato l’Asl di pertinenza, provvedendo altresì all’isolamento di altri tre tesserati (appartenenti a squadra e staff tecnico) in via precauzionale. Il nuovo giro rapido di tamponi, eseguito dal gruppo nella giornata odierna, non ha tuttavia evidenziato altri casi di positività. La disputa della gara di campionato Turris-Ternana è al momento regolarmente confermata per la giornata di domenica 11 aprile, con inizio alle ore 15». Nei giorni scorsi stesso destino per Santaniello: la punta dell’Avellino è risultata positiva dopo la sconfitta del Liberati per 4-1.