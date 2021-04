Tutti pazzi per LOL: ora anche in oratorio «Chi ride è fuori!»

«So Lillo!». Chi non ha sentito questa frase nelle ultime due settimane? È uno dei tormentoni di ‘Lol – Chi ride è fuori’, trasmissione lanciata in Italia da Amazon Prime che sta spopolando sia in tv sia sui social, condita da meme e video virali. Ora viene addirittura replicata in un oratorio, a Perugia.

Venerdì in diretta YouTube

Il C’entro, Centro Giovani della Parrocchia di Ponte San Giovanni, ha organizzato per venerdì una versione amatoriale di ‘Lol’, che sarà trasmessa in diretta You Tube venerdì sera alle 20.30. Dieci i partecipanti, come nella versione originale, ma i protagonisti sono ragazzi dell’oratorio

La diretta live

Il C’entro

Il C’entro nasce nel Settembre del 1996 grazie al contributo della comunità e alla voglia di affrontare nuove sfide dei due sacerdoti di Ponte San Giovanni: Don Annibale Valigi e Don Marino Riccieri. Insieme alla struttura nasce un progetto. Lo pensano e lo creano anno dopo anno i sacerdoti insieme a tutti gli animatori della pastorale giovanile. Nasce così il ” C’entro”…non solo un luogo, un edificio, ma un progetto dedicato ai giovani e per i giovani. L’obiettivo è quello di creare una “pastorale missionaria” e un luogo controcorrente che non sia solo un centro di aggregazione o un circolo culturale ma un posto diverso, un posto che prenda a cuore l’accoglienza e l’anima di ogni singolo ragazzo.