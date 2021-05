Tutto pronto in Ast per vaccinare oltre 2.600 lavoratori

È tutto pronto in Ast per l’avvio della campagna vaccinale ai dipendenti. Sono 2.664 i lavoratori che saranno vaccinati nei locali della mensa, chiusa a causa dell’emergenza sanitaria, in viale Brin: 1.668 sono dipendenti Ast e 996 dipendenti delle ditte terze.

TUTTO SU AST – UMBRIAON

Il ristorante diventa hub vaccinale

Il ristorante aziendale si è trasformato in tempi di record in un vero e proprio hub vaccinale: entrando si incontrano le aree anamnesi e di registrazione e proseguendo, tramite il percorso segnalato appositamente per guidare i dipendenti, è possibile raggiungere una delle quattro postazioni per la vaccinazione installate all’interno dei locali. Al posto di sedie e tavoli per consumare il proprio pasto, oggi ognuna delle quattro postazioni è dotata di poltrone reclinabili elettricamente. È stata creata inoltre l’area di attesa post vaccinazione e i punti di pronto soccorso e preparazione vaccini. Saranno 200 i vaccini somministrati in una giornata, a giorni alterni.

La road map

Lo scorso 9 maggio Ast ha concluso la raccolta delle adesioni ricevute dai dipendenti con registrazione tramite il proprio badge agli specifici totem predisposti all’interno dello stabilimento, mentre i dipendenti delle ditte terze hanno potuto aderire tramite il medico di base. Il 12 maggio l’azienda ha quindi comunicato alla Usl Umbria 2 la richiesta di avvio delle vaccinazioni in azienda con indicazione del numero di adesioni ricevute, ha inviato la documentazione relativa al layout degli spazi predisposti in mensa e la procedura adottata in accordo al protocollo nazionale per la vaccinazione in azienda e ai documenti tecnici redatti dall’Inail in materia. Le prossime novità si avranno quando la Usl comunicherà la disponibilità di dosi da inoculare.