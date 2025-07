Si avvicina il debutto di ‘Sognando L’Operetta Tour’, in programma il 29 luglio alle ore 21.30 all’anfiteatro romano di Terni. Lo spettacolo, diretto da Claudio Pinto Kovačević della compagnia Calliope InCanto di Erika Lucci, partirà proprio da Terni – è tarocinato dal Comune – per poi raggiungere altre location teatrali in giro per l’Italia. dIl cast può contare su Claudio Pinto Kovačević (comico e primo attore, oltre che regista), Clementina Regina (soubrette e soprano), Emanuela Digregorio (soprano), Massimiliano Costantino (tenore e direttore artistico-musicale), Alessandra D’Apice (coreografa con il balletto di Calliope Incanto) e l’orchestra de I Musici di Euterpe da Milano (direzione di Vincenzo Gardani). I biglietti sono in vendita sul circuito TicketItalia (https://ticketitalia.com/sognando-l-operetta-tour?search=sogn) e nelle rivendite di Terni: biglietteria Terni Centro (corso Vecchio 227), Bacco e Tabaco (via Mancini 19), Tabaccheria Valentina (via del Rivo 264).