Ubriaca, tira un sasso all’auto del vigilante e aggredisce la polizia con l’amico. Arrestata

Era a bordo della propria auto di servizio quando ha sentito un ‘botto’, come se qualcuno avesse colpito il veicolo. E’ sceso e si è reso conto che a tirare un sasso contro la macchina era stata una donna ubriaca. Per questo l’uomo – di professione guardia giurata – ha chiamato la polizia. Il fatto è accaduto venerdì mattina a Perugia, in via Campo di Marte. Ed è stato solo l’inizio.

Quando gli agenti della Volante si sono portati sul posto, la donna – 36enne del Perù – era ancora in zona. Una volta fermata, si è rifiutata di fornire le proprie generalità e, anzi, ha iniziato a insultare e minacciare gli operatori. Poi, in un crescendo di agressività, li ha spintonati e alla fine – con una certa fatica – è stata bloccata.

Sembrava tutto finito, ma poi sul posto è arrivato un amico della donna – un altro cittadino peruviano, di 25 anni – che, anche lui ubriaco, si è lasciato andare a minacce, insulti, spintoni verso la polizia. Per risolvere la situazione è servita una seconda pattuglia e i due sono stati condotti in questura.

Durante il tragitto le cose non sono migliorate, visto che la donna ha preso a calci l’auto di servizio danneggiandola. Alla fine è stata arrestata per resistenza e danneggiamento e denunciata per oltraggio, minacce, rifiuto di fornire le proprie generalità e di sottoporsi alla prova dell’etilometro. Il 25enne è stato invece denunciato a piede libero per resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale.