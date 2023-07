Ubriaco perso, si addormenta nell’auto in mezzo alla strada: denunciato a Spoleto

Ubriaco perso, si è addormentato in mezzo alla strada in piazza D’Armi, a Spoleto. La polizia se n’è accorta e l’uomo – un 38enne – si è beccato una denuncia a piede libero. Ad accorgersi della situazione è stata la pattuglia della Volante che, dopo aver notato l’auto in una posizione ‘sospetta’ – come se il conducente fosse in difficoltà – si è avvicinata. Rendendosi conto che l’uomo alla guida era in forte stato d’ebbrezza e dormiva sul volante. Prima lo hanno svegliato, poi si sono accertati che fosse titolare di patente di guida, infine lo hanno sottoposto ad alcoltest. Che ha dato esito positivo: il tasso alcolemico è risultato quasi quattro volte superiore al massimo di legge. L’uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente.

