Uccide la moglie a Napoli, fugge e si costituisce nel Ternano

Nella notte fra venerdì e sabato, intorno alle 3, ha accoltellato con dodici fendenti l’ex moglie 39enne a Napoli – gravissima al ‘Cardarelli’ fin da subito, quindi il decesso poche ore dopo – e poi è fuggito in auto. La corsa dell’uomo, 43enne napoletano, si è fermata all’alba di sabato in provincia di Terni, a Montegabbione, dove intorno alle ore 7 ha suonato alla caserma dei carabinieri per costituirsi. Raccontato l’accaduto al comandante di stazione, è stato ovviamente trattenuto e nel pomeriggio di sabato verrà sentito dal magistrato di turno della procura di Terni, alla presenza dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. Le indagini sul luogo dell’accoltellamento sono condotte dagli agenti della squadra Mobile di Napoli che operano in stretto contatto con i militari ternani.

