In aggiornamento

Intervento di vigili del fuoco di Perugia, 118 e forze dell’ordine per un ultraleggero precipitato nella zona fra Solomeo e San Mariano di Corciano, nel tardo pomeriggio di lunedì. In seguito all’accaduto, ci sono due vittime: si tratta delle persone a bordo del velivolo. Indagini in corso sulle cause della tragedia.