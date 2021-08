Umbertide, anziano rapinato in piazza delle Erbe: arrestato 29enne

Ha avvicinato un anziano che passava in bici in piazza delle Erbe ad Umbertide e, con la scusa di farsi offrire una sigaretta, ha cercato di portarsi via la sua bici. La vittima ha opposto resistenza ma il malvivente – visibilmente ubriaco – lo ha spinto a terra, facendolo cadere e riuscendo a rubare il velocipede. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di domenica.

Tenace

L’anziano, nonostante l’accaduto, non ha ‘mollato’: dopo essersi rialzato ha seguito l’autore della rapina, contattando al tempo stesso i carabinieri. Immediato l’intervento dell’Arma di Umbertide sul posto che, attraverso i militari del locale comando stazione, ha rintracciato il malvivente. Si tratta di un 29enne del posto, arrestato in flagrante per rapina aggravata e ora nel carcere di Perugia Capanne. L’anziano, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni, è potuto tornare in possesso della propria bici.