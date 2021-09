Umbertide, la Lega piange il suo segretario

La Lega Umbertide ricorda il suo segretario cittadino, Vittorio Galmacci: «Oggi piangiamo la scomparsa di un umbertidese vero che ha messo sempre tutto se stesso per la città e per la Lega. Vittorio Galmacci è stato colui che ha posto le basi e fatto crescere il nostro movimento nella nostra città. Con dedizione e grande spirito di volontà, passo dopo passo ha costruito la Lega umbertidese fino alla storica vittoria alle elezioni amministrative del 2018 e, nel corso del tempo, ha saputo darle un’identità ben precisa e un’unità indissolubile. Per tutto quello che ha fatto per Umbertide e per la Lega gliene saremo grati per sempre. Ci stringiamo intorno al dolore della moglie Elena, del figlio Andrea e di tutti i suoi cari in questo momento difficile. Grazie Vittorio, porteremo sempre dentro di noi il tuo ricordo e continueremo a lavorare e impegnarci proseguendo il cammino che abbiamo iniziato insieme».

Il ricordo

Alle condoglianze della Lega Umbertide si aggiungono quelle del deputato leghista altotiberino Riccardo Augusto Marchetti e della referente provinciale della Lega, Manuela Puletti: «Abbiamo appreso con commozione della scomparsa di Vittorio Galmacci, lo ricordiamo con stima e affetto nel ricordo di un grande segretario di sezione e di un umbertidese che amava la sua terra».