Umbria, 14 attuali positivi. Ospedale Perugia ‘covid-free’

Scendono a 14 gli attuali positivi al covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore si è registrata un nuovo caso – a Ficulle, il primo assoluto per il comune del Ternano – e due guarigioni in più. Non ci sono variazioni per il numero dei decessi (80) ed i pazienti ricoverati (4, nessuno dei quali in terapia intensiva). I tamponi effettuati salgono a 99.397, con un incremento di 909 rispetto a venerdì. L’aggiornamento è alle 10.32 di sabato mattina.

I dati. Ricoverati tutti a Terni

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica i casi totali sono 1.447, mentre le guarigioni arrivano a quota 1.353. Come detto i ricoverati sono 4 e si trovano tutti al ‘Santa Maria’ di Terni; l’ospedale di Perugia invece è ‘covid-free’ dalla giornata odierna. Capitolo isolamenti: 218 le persone coinvolte (erano 220) con il totale di coloro che ne sono usciti che sale a 28.114.

Le positività

Sei casi sono nel territorio comunale di Terni. A seguire Orvieto, Città di Castello con due, Perugia e Ficulle con uno. A chiudere ulteriori due persone positive provenienti da fuori regione.