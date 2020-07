Umbria, 17 attuali positivi: buona ‘stasi’

In un’Italia dove, quotidianamente, vengono monitorati possibili nuovi focolai di Covid-19, l’Umbria continua a presentare una situazione del tutto tranquilla sul fronte del virus. Anche nelle ultime 24 ore – l’aggiornamento è alle ore 12.53 di lunedì 20 luglio – non sono stati registrati nuovi casi. Il numero degli attuali positivi al coronavirus è pari a 17 unità, invariato rispetto al giorno precedente visto che non sono emerse nuove guarigioni ufficiali (1.359 in tutto quelle registrate dall’inizio dell’emergenza).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Ricoveri e attuali positivi

Restano sempre 6 le persone positive ricoverate nei nosocomi umbri, 4 al Santa Maria di Terni e 2 al Santa Maria della Misericordia di Perugia. Nessuna di queste è in terapia intensiva. Gli attuali positivi, invece, riguardano i territori comunali di Terni (7), Perugia (2), Trevi (2), Orvieto (1), Ficulle (1), Città di Castello (1), Castel Ritaldi (1) e 2 sono di fuori regione.

In isolamento 272 umbri

Il totale dei tamponi eseguiti da inizio emergenza ha raggiunto, in Umbria, le 111.968 unità. Decessi sempre fermi ad 80 e persone in isolamento – positive e non – che scendono a 272. Una situazione, allo stato, semplicemente sotto controllo.