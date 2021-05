Vaccine day fragili: 90% adesione e 5.241 dosi somministrate

Adesione al 90% e somministrazione per 5.241 soggetti fragili. Questo il resoconto – a fornirlo è la Regione Umbria nella serata di domenica – del secondo vaccine day sul territorio regionale: in maggior misura le dosi riguardano la fascia 70-79 (1.982), quindi 60-69 (1.515) e 50-59 (887). Da lunedì 17 maggio scattano le pre-adesioni – proseguono intanto le polemiche per il forte ritardo rispetto alle altre regioni – per le circa 43 mila persone della fascia 60-69 ancora da immunizzare.

OVER 60, CI PENSANO I MEDICI DI MEDICINA GENERALE