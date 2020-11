Umbria, 660 nuovi casi e 10 decessi con Covid

Sono 660 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 14.22 di domenica 8 novembre. Il dato è relativo a 4.085 tamponi presi in esame (totale 329.812) per un tasso di positività odierno del 16,15% (sabato è stato del 14,23%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 220 (totale 4.946). Si registrano purtroppo altri 10 decessi con Covid-19 relativi ai territori di Cascia, Foligno, Giano dell’Umbria, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni (3) e Torgiano, per un totale che sale a 188. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 9.805 (+430). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 14.939 positività (+660).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di domenica le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 415 (+12) di cui 62 (+4) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 131 ricoveri (+3) di cui 23 (+2) in intensiva; Terni 114 ricoveri (-3) di cui 20 (-2) in intensiva; Spoleto 55 ricoveri (+4) di cui 9 (+1) in intensiva; Pantalla 41 ricoveri (+4), nessuna intensiva; Foligno 38 ricoveri (+4), nessuna intensiva; Città di Castello 36 ricoveri (invariato) di cui 7 (invariato) in intensiva; . In isolamento fiduciario ci sono 10.656 persone (+485), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 62.757 (+906).

I nuovi casi

I 660 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (7), Amelia (8), Assisi (43), Arrone (2), Avigliano Umbro (1), Baschi (1), Bastia Umbra (17), Bettona (7), Bevagna (11), Calvi dell’Umbria (1), Campello sul Clitunno (2), Cannara (6), Cascia (2), Castel Ritaldi (5), Castiglione del Lago (1), Città della Pieve (2), Città di Castello (11), Corciano (10), Deruta (7), Fabro (1), Foligno (63), Fratta Todina (2), fuori regione (27), Giano dell’Umbria (9), Gualdo Cattaneo (6), Gualdo Tadino (2), Gubbio (9), Lisciano Niccone (1), Lugnano in Teverina (2), Magione (15), Marsciano (8), Massa Martana (4), Monte Santa Maria Tiberina (1), Montecastrilli (3), Montefalco (11), Monteleone d’Orvieto (1), Narni (15), Nocera Umbra (3), Norcia (6), Orvieto (7), Passignano sul Trasimeno (4), Perugia (121), Piegaro (2), Pietralunga (1), Porano (2), San Gemini (3), San Venanzo (5), Sant’Anatolia di Narco (1), Scheggino (1), Spello (6), Spoleto (32), Stroncone (3), Terni (105), Todi (5), Torgiano (4), Trevi (13), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (6), Valfabbrica (1) e Valtopina (1).

Le nuove guarigioni

I 220 soggetti guariti dal coronavirus riguardano i territori comunali di Amelia (1), Arrone (1), Assisi (12), Bastia Umbra (3), Bevagna (1), Castiglione del Lago (12), Città di Castello (6), Corciano (4), Foligno (9), fuori regione (26), Gualdo Cattaneo (3), Gualdo Tadino (3), Gubbio (7), Lugnano in Teverina (1), Magione (9), Montefalco (1), Narni (7), Orvieto (1), Passignano sul Trasimeno (2), Penna in Teverina (1), Perugia (35), Piegaro (1), San Gemini (9), Spello (2), Spoleto (3), Stroncone (1), Terni (44), Todi (1), Torgiano (4), Trevi (3), Tuoro sul Trasimeno (3), Umbertide (1), Valfabbrica (1) e Valtopina (1).

I positivi attuali

I casi sono registrati – 90 comuni su 92 coinvolti – nei territori di Perugia (2.377), Terni (1.372), Assisi (504), fuori region (501), Foligno (451), Spoleto (420), Bastia Umbra (364), Gubbio (317), Corciano (290), Città di Castello (229), Narni (212), Umbertide (185), Magione (167), Orvieto (164), Marsciano (149), Todi (136), Castiglione del Lago (127), Gualdo Tadino (125), Deruta (90), Spello (86), Torgiano (82), San Gemini (74), Norcia (65), Cannara (63), Trevi (61), Acquasparta (60), Amelia (59), Passignano sul Trasimeno (58), Bettona (52), Cascia (51), Montecastrilli (49), Montefalco (48), Panicale (46), Valfabbrica (45), Bevagna (43), Giano dell’Umbria (40), Piegaro (38), Massa Martana (32), Stroncone (30), Alviano (29), Collazzone, Castel Giorgio (26), Città della Pieve (25), Tuoro sul Trasimeno, San Giusto (22), San Venanzo (21), Castel Ritaldi (20), Gualdo Cattaneo, Allerona (19), Sigillo, Fossato di Vico, Campello sul Clitunno (18), Castel Viscardo (15), Otricoli, Fratta Todina (13), Lugnano in Teverina, Attigliano (12), Montone, Fabro (11), Scheggia e Pascelupo, Sant’Anatolia di Narco, Ferentillo, Arrone (10), Scheggino, Pietralunga, Citerna, Calvi dell’Umbria (9), Preci, Porano, Nocera Umbra, Avigliano Umbro (7), Valtopina, Montefranco, Guardea, Ficulle, Baschi (6), Monteleone di Spoleto, Montegabbione (5), Monte Castello di Vibio, Cerreto di Spoleto (4), Penna in Teverina, Parrano, Lisciano Niccone, Giove, Costacciaro (3), Monte Santa Maria Tiberina, Monteleone d’Orvieto, Montecchio (2), Sellano, Polino e Paciano (1).

Cinque decessi all’ospedale di Terni

Dall’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ informano che «tra il 7 novembre e le primissime ore dell’8 novembre si sono verificati cinque decessi di persone positive al Covid. Si tratta di due uomini residenti a Terni, uno di 74 e l’altro di 86 anni; un uomo di 76 anni residente a Spoleto; una donna di 80 anni residente a Terni e un uomo di 91 anni residente a Orvieto».

Serafico di Assisi: 11 positivi

«A seguito – la nota via Facebook dell’Istituto – dell’attività di screening con tampone molecolare eseguito per l’identificazione precoce di eventuali casi Covid-19, sono risultati postivi 9 ragazzi e due operatori di una stessa residenza. Tutti i positivi sono asintomatici e stanno bene. La residenza interessata non è di quelle all’interno della struttura principale, ma è situata all’interno del parco sensoriale ed è del tutto autonoma. L’attività di screening eseguita già su tutto il personale delle sei residenze e sul personale del centro semiresidenziale e ambulatoriale del Serafico non ha evidenziato attualmente altri casi positivi».