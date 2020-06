Umbria, altre 24 ore senza nuovi casi Covid

Nessun nuovo caso di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore. L’aggiornamento fornito dalla Regione è alle ore 10.13 di domenica 14 giugno. Resta così a 1.436 il numero dei casi riscontrati dall’inizio dell’emergenza sul territorio regionale: numero che comprende guarigioni e decessi.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Conti che non tornano

I contenuti del Dashboard regionale sull’emergenza coronavirus presentano però due incongruenze. La prima sta nel numero delle guarigioni effettive: a sabato, per la Protezione civile nazionale, erano salite a 1.339. Per la Regione Umbria a domenica, invece, sono ferme a 1.331. La seconda è relativa ai decessi: per la Regione e l’azienda ospedaliera di Terni, sabato c’è stato il 77esimo decesso in Umbria legato al Covid, quello di un 83enne di Guardea. Dato però nettamente contestato dal sindaco del borgo ternano, Giampiero Lattanzi. Da tale incertezza consegue che il dato relativo agli attuali positivi oscilla tra 29 e 20 unità: spetterà alle autorità fare chiarezza, probabilmente già nel corso della giornata di lunedì.

Ricoveri, isolamenti e tamponi

Alla mattinata di domenica 14 giugno le persone positive ricoverate nei nosocomi umbri sono 10 (4 Pantalla, 4 Terni, 2 Perugia), una delle quali (a Perugia) in terapia intensiva. In isolamento ci sono ancora 214 umbri (26.324 usciti dalla misura dall’inizio dell’emergenza) mentre i tamponi effettuati fra sabato e domenica sono stati 821.

Articolo in aggiornamento