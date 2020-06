In Umbria i positivi attuali scendono a 21

Ben undici guarigioni nelle ultime 24 ore con il risultato che in Umbria, a sabato pomeriggio, risultano solo 21 attuali positivi. L’aggiornamento arriva dalla Protezione civile nazionale: non ci sono nuovi casi su 965 tamponi – il totale sale a quota 81.155 – effettuati. I decessi non aumentano (76).

La situazione

I ricoverati sono 11, uno dei quali in terapia intensiva (entrambi i dati sono invariati). Le persone guarite passano dalle 1.328 di venerdì alle 1.339 della giornata odierna, mentre i casi di positività totali dall’inizio dell’emergenza epidemiologica restano 1.436.

