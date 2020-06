L’ospedale: «Decesso con Covid a Guardea». Sindaco: «Non è vero»

Sabato 13 giugno intorno alle ore 19, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, ha perso la vita un 83enne residente a Guardea (Terni). Il decesso è stato classificato come ‘Covid’ dall’azienda ospedaliera ternana, che precisa: «L’uomo, positivo dopo il test effettuato nell’accedere all’ospedale, era ricoverato da alcuni giorni a causa di una patologia neurologica. L’83enne si trovava ricoverato in isolamento presso l’osservazione breve intensiva del ‘Santa Maria’ come paziente in carico alla neurologia».

La presa di posizione del sindaco di Guardea

Perplesso della nota diramata dall’azienda ospedaliera di Terni, il sindaco di Guardea Giampiero Lattanzi. Che esprime ovviamente il proprio cordoglio ai familiari dell’83enne. «Il problema – osserva Lattanzi – è che l’ospedale nel comunicare il decesso del paziente, trasferito a reparto e deceduto a seguito di ictus, ha tenuto conto solo del primo tampone positivo, effettuato nell’accedere alla struttura. Dopo quello, ne sono seguiti altri due, l’11 e il 12 giugno, entrambi negativi al pari di quelli effettuati sui familiari dell’83enne ed a coloro che lo avevano soccorso dopo il malore. Per questo – conclude il primo cittadino – ritengo che il decesso non debba essere conteggiato fra quelli legati al Covid-19».

Chiarezza

Nel cercare di capire l’incongruenza, l’ipotesi – concreta – è che l’ospedale abbia continuato a classificare come ‘Covid’ il paziente in ragione dell’isolamento effettivamente attuato anche dopo i due tamponi negativi. Criterio che, se fosse questo, non vedrebbe ovviamente concorde l’amministrazione di Guardea. Ciò tenendo comunque conto della relativa importanza – crediamo tutti siano concordi – del dato.

