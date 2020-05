Antonio Campanile è Cavaliere del Lavoro

L’imprenditore umbro Antonio Campanile, presidente di Saci Industrie S.p.A., è uno dei 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati sabato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Motivo d’orgoglio per Confindustria Umbria: «In questo momento particolarmente incerto – spiega il presidente Antonio Alunni – rappresenta una notizia positiva non solo per il sistema industriale della nostra regione, ma per l’intera comunità umbra. Si tratta di un riconoscimento molto prestigioso che onora un imprenditore capace e lungimirante ed una famiglia unita che sta portando avanti un importante progetto imprenditoriale».

La storia e l’impegno per il covid

Campanile è stato presidente di Confindustria Perugia dal 2007 al 2011 e attualmente fa parte del consiglio generale di Confindustria Umbria: «In questi mesi di emergenza, Saci Industrie è stata particolarmente impegnata nel far fronte alla grande richiesta di prodotti disinfettanti e detergenti e per fare in modo che non mancassero in nessuna parte d’Italia. L’azienda si è distinta, inoltre, per l’attenzione alle necessità del territorio supportando la Protezione civile e il Sistema sanitario regionale». L’azienda è stata fondata nel 1925 a Ponte San Giovanni e al momento è guidata da Campanile insieme ai figli Alessandro, Lorenzo e Filippo. «In questa fase di profonda trasformazione che richiede una rinnovata energia – chiude Alunni – aziende come Saci Industrie e imprenditori come Campanile possono rappresentare un modello di riferimento per tutto il nostro territorio».