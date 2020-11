Umbria, assunzioni di medici e infermieri: piano entro 7 giorni

Entro una settimana, la giunta regionale proporrà ai sindacati una soluzione per l’attivazione di assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario e tecnico. È il punto fondamentale dell’accordo raggiunto nel pomeriggio di martedì nell’incontro fra la presidente Donatella Tesei, l’assessore Luca Coletto e le organizzazioni di categoria.

Sicurezza in corsia

Altro nodo la convocazione del comitato regionale salute e sicurezza che affronterà le questioni organizzative e dei dispositivi di protezione individuale. Anche su questo la giunta si è impegnata a venire incontro alle richieste dei sindacati, che inoltre hanno chiesto ottenuto che si metta mano ai nuovi piani triennali dei fabbisogni alla luce delle nuove normative, alle prosecuzione e chiusura dell’accordo del 5 maggio 2020 sugli incentivi Covid-19 ed al raggiungimento di una regolamentazione delle procedure sulle prestazioni aggiuntive.

Soddisfatti i sindacati

Un incontro proficuo, quindi, quello che si è tenuto a Palazzo Donini a cui erano presenti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Claudio Bendini, insieme ai segretari delle categorie della funzione pubblica, Tatiana Cazzaniga (Fp Cgil), Luca Talevi e Pino Giordano (Fp Cisl) e Marco Cotone (Uil Fpl).

«Nell’ambito della discussione – si legge a conclusione del verbale – la presidente Tesei ha ribadito l’impegno della giunta regionale al rafforzamento della sanità pubblica, anche attraverso il potenziamento degli organici». Le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil prendono atto positivamente degli impegni assunti dalla Regione, ma verificheranno puntualmente la realizzazione di quanto sottoscritto.

I numeri delle assunzioni

Poco prima, in consiglio regionale, l’assessore Luca Coletto aveva esposto i dati sulle assunzioni di personale sanitario: «Nell’arco del triennio 2019-2021 verranno assunte nel sanità umbra 1263 unità a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli e dei tetti. Sono 432 le unità stabilizzate nel 2020 dalle aziende regionali per effetto degli accordi regionali con i sindacati. Sono 250 gli infermieri oggetto dell’avviso a tempo determinato della Asl di Terni come capofila di tutte le Asl regionali, rispetto al quale i soggetti utilmente inseribili verranno immessi nelle strutture in tempi brevissimi».