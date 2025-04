«Attivare immediatamente una interlocuzione con la presidente della giunta eegionale Stefania Proietti al fine di chiedere che venga ritirato il disegno di legge regionale» sui tributi regionali. «Che prevede un significativo aumento della pressione fiscale per cittadini, famiglie ed imprese della nostra città». Si tratta di un atto di indirizzo urgente votato lunedì mattina in consiglio comunale a Terni.

A firmarlo sono i consiglieri comunali di FdI Elena Proietti Trotti e Roberto Pastura in vista dell’approvazione – la manovra è in fase di rimodulazione – in consiglio regionale di giovedì. «Tale aumento è stato deliberato dalla giunta regionale senza alcun tipo di incontro preventivo con le parti sociali, e senza alcuna forma di partecipazione con i cittadini e con i rappresentanti degli enti locali» ha sottolineato l’ex assessore.

Alla fine, tra uno scontro e l’altro, è arrivato il via libera con 27 favorevoli (maggioranza e centrodestra), 5 contrari (Pd e M5S) e un non espresso.