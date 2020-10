Umbria, banca Mps: bando per nuove assunzioni

A compimento dell’accordo siglato lo scorso agosto tra la Fabi, le altre organizzazioni sindacali ed il gruppo Mps, con il quale si concordava l’assunzione di 250 unità, è stato pubblicato sul sito della storica banca senese il bando di selezione per le nuove risorse da inserire nel ruolo di addetto commerciale nella rete delle filiali.

Il bando

Il bando di selezione è aperto fino al 25 ottobre, requisito necessario per inserire la domanda è il possesso di una laurea in discipline economiche o giuridiche. Le assunzioni avverranno già a partire da gennaio 2021. La banca Monte dei Paschi di Siena, presenza storica in Umbria, ha attualmente attivi 34 sportelli (26 nella provincia di Perugia e 8 in quella di Terni), dove sono occupate circa 450 persone con un’anzianità media elevata. Il bando è su scala nazionale ma la ripresa delle assunzioni nel settore bancario permetterà di dare un sospiro di sollievo in una situazione economica stagnante anche in regioni come l’Umbria.