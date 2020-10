Crescono i contagi: tracciamento più difficile

Non è più possibile mettersi al telefono, o al tavolino, con la persona contagiata per ricostruirne nel dettaglio tutti i movimenti negli ultimi 15 giorni. Troppo complicato, troppo lento, troppi i nuovi contagi giornalieri.

Una nuova modalità di indagine epidemiologica

Ecco perché anche in Umbria, come nel resto d’Italia, si sta abbandonando l’utopia del tracciamento preciso e puntuale di ogni positivo, passando ad una modalità più rapida ed efficace di indagine epidemiologica; con il corollario che un tot di contatti resteranno non tracciati e quindi bisognerà essere – se possibile – ancor più attenti nei contatti sociali perché aumenta il rischio di avere a che fare con positivi asintomatici. Con i numeri di questi giorni (giovedì 407 nuovi contagi un Umbria) è impossibile tracciare tutti.

«Ecco perché non facciamo tamponi ai contatti»

«Considerando che, nella migliore delle ipotesi, ogni potenziale contagiato ha avuto una ventina di contatti, ad essere ottimisti, parliamo di rintracciare ottomila persone ogni giorno. Impossibile con i nostri mezzi perfino contattarli, figurarsi se possiamo solo immaginare di far loro il tampone ‘preventivo’ anche agli asintomatici», ammette il commissario Covid Antonio Onnis.

Le nuove strategie

Bloccare la diffusione del virus, attivare un piano di comunicazione specifica, definire una nuova strategia di testing, preservare ospedali e residenze sanitarie, proteggere la comuità: in 5 punti, questo è l’obiettivo della commissione straordinaria Covid per l’Umbria, di fronte al crescere dei contagi. Con nuove modalità di azione, che sono state illustrate con delle slide ognuna delle quali aveva dei diagrammi di flusso (i cosiddetti flow chart) con i percorsi da seguire in ogni fattispecie.

Cosa succede quando si rintraccia un ‘caso sospetto’

Deve essere il medico di famiglia a disporre il tampone. È un concetto che viene ripetuto spesso: «Inutile questa corsa al tampone, con file di dodici ore, solo per stare tranquilli – dice il commissario Antonio Onnis – perché il tampone fotografa una situazione ‘fin lì’, non dà garanzia che non ci si possa contagiare un minuto dopo; va quindi usato solo su prescrizione medica». Nel caso in cui il tampone sia positivo, parte l’epidemiologica

Il potenziamento delle Usl

Le due Usl hanno messo sotto contratto 28 medici in più rispetto alle dotazioni di qualche giorno fa, ad incrementare le Usca, che hanno 40 medici ciascuna. Ora lavorano sette giorni su sette. «Stiamo attivando la possibilità di fruire di una consulenza specialistica presso gli ospedali, nei casi più complessi», ha detto Onnis.