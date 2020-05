Umbria, via a consegne mascherine per disabili e indigenti

Distribuzione di 150 mila mascherine chirurgiche e guanti mono uso per le categorie più fragili come famiglie indigenti, over 65 e disabili non autosufficienti in tutti i comuni. Scatterà da lunedì con la collaborazione tra Regione Umbria, Anci regionale e Protezione civile: la decisione è arrivata in seguito alla riunione del Comitato operativo su input della presidente Donatella Tesei. «L’iniziativa autonoma -specificano da palazzo Donini – si affianca al piano nazionale annunciato dal commissario straordinario per l’emergenza covid-19, Domenico Arcuri, che prevede la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale ad alcune categorie (come ad esempio il personale dei servizi essenziali) e la vendita degli stessi dpi a prezzi calmierati».

