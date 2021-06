Umbria: «Dietro alla strategia ‘rifiuti zero’ c’è un’economia»

di Fra.Tor.

Prosegue il percorso del Coordinamento regionale Umbria rifiuti zero nella promozione di attività virtuose nella gestione dei rifiuti. Molte le richieste di confronto con la regione Umbria e, di conseguenza, con l’Auri, sulle linee guida per il Piano d’ambito dei rifiuti. «Una proposta sostenibile, verso rifiuti zero e secondo i criteri dell’economia circolare, che però non è mai stata presa in considerazione».

Le richieste di confronto con la Regione

«Dall’8 aprile 2020, data in cui abbiamo protocollato la nostra proposta di gestione regionale rifiuti – spiega Anna Rita Guarducci – non siamo riusciti ad ottenere un incontro in Regione per discutere e spiegare la nostra proposta e dare la nostra visione. Ci siamo quindi attivati per far sentire la nostra voce: il 2 giugno 2020 abbiamo pubblicato una petizione online e il 13 luglio 2020 abbiamo organizzato una firma day grazie al quale abbiamo raggruppato altre associazioni arrivando così a 40 che sostengono la nostra proposta. Il 24 aprile 2021 abbiamo organizzato manifestazioni in piazza contro le decisioni che stava prendendo la Regione: nel frattempo stava andando avanti col nuovo Piano non ascoltando quello che noi proponevamo, percorrendo una strada diversa da quella che noi avevamo indicato; la Regione si sta orientando ancora adesso per la realizzazione di impianti che producono Css (il combustibile solido secondario fatto con i rifiuti da bruciare dentro i cementifici)».

Il dialogo con i sindaci

«Dato che persisteva il silenzio da parte della Regione e vedendo la sensibilità espressa dal sindaco di Todi Ruggiano nei confronti della nostra proposta, abbiamo pensato di contattare direttamente tutti i sindaci umbri (92), partendo da quelli che avevano già sottoscritto la delibera di adesione alla strategia rifiuti zero (16 sindaci tra cui Perugia e Terni). Ad oggi sono circa 20 i sindaci che hanno sottoscritto la delibera. Con tutti loro – conclude Anna Rita Guarducci – siamo d’accordo sul fatto che la prima attività virtuosa nella gestione dei rifiuti è quella della riduzione a monte, cioè di cercare di far diventare il meno possibile gli oggetti rifiuti».

«Dietro alla strategia ‘rifiuti zero’ c’è un’economia»

«I tecnici della Regione Umbria ci dicono che nella nostra regione mancano gli impianti per il trattamento dell’indifferenziato – evidenzia Fabrizio Ercolanelli – e ci troviamo quindi all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza con la richiesta di finanziamento di tre progetti per, appunto, andare a produrre Css. Se andiamo ad attuare la nostra strategia di questi impianti non c’è la necessità perché al 2025 potremmo arrivare all’obbiettivo dell’80% di raccolta differenziata estendo il ‘porta a porta’ su tutto il territorio regionale e quindi il passaggio alla tariffazione puntuale. Proponiamo allora la realizzazione di un solo impianto a freddo con recupero di materia, ovvero andare a recuperare quei materiali riciclabili che sono presenti ad oggi nell’indifferenziato. Andremo a creare quindi una filiera di recupero anche su questi prodotti. Un impianto flessibile che riesce a lavorare sia la raccolta dell’indifferenziato, ma anche la frazione di differenziata, caretteristica che invece non troviamo nell’impianto di produzione di Css perché è finalizzato solo a lavorare l’indifferenziato. Con questi interventi possiamo recuperare il 50% di materia, quindi andando a sommare tutti i vari interventi che proponiamo al 2030 possiamo arrivare ad una riduzione della produzione dei rifiuti del 15% e la raccolta differenziata può arrivare all’85%. Infine questa strategia che proponiamo non comporta solo benefici ambientali, ma sopratutto benefici economici perché vorrebbe dire aumentare posti di lavoro e investire in aziende che vanno a ridurre rifiuti e che vanno a lavorare nei settori che sono presenti nella nostra strategia».