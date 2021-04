Piano regionale rifiuti e registro tumori – L’iniziativa a Terni

Condividi questo articolo su

















La riattivazione immediata del registro tumori e delle esposizioni. Ma non solo: la richiesta di un piano regionale dei rifiuti senza incenerimento e discariche, il ‘no’ al Css nei cementifici, un’Umbria di ecodistretti per la tutela della salute, un piano di prevenzione primaria dalle esposizioni inquinanti e un Recovery plan per un’economia circolare ed una transizione energetica senza fossili. Sono le tematiche principali al centro delle iniziative andate in scena sabato pomeriggio nelle piazze di Terni, Perugia, Spoleto e Gubbio.

L’iniziativa



In campo per lanciare il messaggio alla Regione il Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti Zero, Movimento difesa del cittadino, l’Osservatorio Borgogiglione, il Gruppo ecologista il Riccio, Isde, Medici per l’ambiente, omitato di via Protomartiri Francescani di Santa Maria degli Angeli, Comitato Molini di Fortebraccio, Comitato Antipuzza Villa Pitignano Bosco Ponte Felcino e Ramazzano, Comitato Inceneritori Zero, Comitato No Inceneritori di Terni, Rifiuti Zero Spoleto, Comitato Gubbio salute ambiente, Ecologicpoint, Comitato per la tutela ambientale della conca eugubina, Comitato salute ambiente Calzolaro Trestina Altotevere, Comitato per la salvaguardia della salute e dell’ambiente di Fossato di Vico, Comitato di Monteluiano, Comitato soltanto la salute, Comitato Rio Fergia, Wwf Umbria e Zero waste Italia. Nell’iniziativa a Terni – protagonista in partiolar modo Fabio Neri del Comitato No Inc – è stato anche ricordata la questione legata a Papigno e alla bonifica dell’area Sin, al palo da due decenni. Presenti in piazza Europa – circa una cinquantina i partecipanti – diversi esponenti del M5S e Senso Civico, mentre sponda Lega hanno assistito alla manifestazione due esponenti del gruppo comunale.