Umbria, elisoccorso: martedì inaugurazione a Foligno

Servizio di elisoccorso della Regione Umbria, ci siamo. Martedì alle 10.30 ci sarà l’inaugurazione all’aeroporto di Foligno con tanto di benedizione dell’elicottero e dell’equipaggio da parte dell’arcivescovo Domenico Sorrentino. Protagonisti nella circostanza la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, Silvia Ceccarelli per la direzione territoriale Regioni centro Italia di Enac, il direttore dell’azienda ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis e il direttore Salute e Welfare della Regione Umbria, Massimo D’Angelo. Se ne occuperà l’ex Babcock Mcs Italia SpA, vale a dire l’Avincis Aviation SpA: si è aggiudicata otto mesi fa offrendo un ribasso del 3,60% con importo economico da 25 milioni e 76 mila euro. La durata è di sei anni. Per quel che concerne Terni resta il problema legato all’azienda ospedaliera Santa Maria: non c’è uno spazio specifico e dunque si continua ad utilizzare l’aviosuperficie Leonardi, con tutti i problemi del caso.

Condividi questo articolo su