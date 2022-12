Elisoccorso in Umbria, parte la gara: maxi appalto da 42 milioni

di S.F.

Airbus Helicopters Italia Srl, Airgreen Srl, Alidaunia Srl, Babcock MCS Italia SpA, Elifriulia Spa, Elitaliana Srl e Leonardo Spa. Sono le sette società che hanno partecipato alla consultazione preliminare di mercato per uno degli appalti regionali più rilevanti degli ultimi anni, l’elisoccorso: è scattata la gara per l’affidamento con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del corposo bando a firma Punto Zero. Come noto la base sarà a Foligno.

I dettagli

Del tema se ne parla da oltre un anno e mezzo tra polemiche e rilanci. Alla base di tutto c’è un capitolato predisposto da un gruppo tecnico: a farne parte sono Francesco Borgognoni, Gianni Fabrizi, Giuseppe Calabrò, Nicola Berni, Giovanni Cipolotti, Matteo Moriconi e Roberto Ceriani, ovvero un gruppo di professionisti ed ingegneri legati alle aziende sanitarie regionali, al mondo dell’elisoccorso e al Sasu. Ha redatto il capitolato – viene specificato – nelle more «della sottoscrizione della convenzione per l’affidamento in concessione di aree e infrastrutture presso l’aeroporto di Foligno». La consultazione preliminare è stata avviata lo scorso 4 agosto, un passaggio utile per inviare osservazioni, documenti e suggerimenti sull’iter. Il canone fisso mensile è quantificato in 279.479 euro mentre il costo orario è di 1.650 euro.

L’appalto e il valore

C’è un unico lotto nonostante i diversi territori da coprire. Il motivo è ben noto: «La posizione baricentrica – viene specificato da Punto Zero – della base operativa Hems assicura che gli interventi effettuati dall’elicottero di soccorso, garantiscono la copertura di tutto il territorio della regione Umbria, effettuando missioni in ambiente pianeggiante, collinare, montano e lacustre». Hems sta per Helicopter emergency medical service. Il valore complessivo stimato è di 42.741.600 mila euro: 26 milioni sono per l’importo a base di gara per il periodo di sei anni, 14,3 milioni per il rinnovo triennale e 2,3 milioni per la proroga tecnica di sei mesi. A firmare la convenzione sarà l’azienda ospedaliera di Perugia e la scadenza per le offerte è fissata al 23 gennaio.