Umbria Energy, bilancio da 198 milioni di fatturato (+54%) e utile da 2,5 milioni

Fatturato da 198 milioni di euro con incremento del 54% rispetto al 2021, Mol – margine operativo lordo – da 7,9 milioni di euro con un +7,2% e utile netto di 2,53 milioni. Sono in sintesi i numeri del bilancio di esercizio 2022 di Umbria Energy Spa, approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci. A presentarli è stata l’Ad Laura Caparvi.

Le difficoltà

La società spiega che il 2022 è stato un «anno molto difficile per il settore energia elettrica e gas, caratterizzato da prezzi all’ingrosso estremamente volatili – che hanno sfidato la capacità di spesa dei clienti finali, abbattuto i margini delle società di vendita come Umbria Energy, impattato sulle dinamiche finanziarie – che nonostante il quadro turbolento UE spa ha chiuso con risultati brillanti, grazie alla gestione attenta dell’area commodity e al deciso potenziamento dell’area servizi/efficienza». La Caparvi si è detta soddisfatta in quanto i risultati conseguiti sono «in controtendenza rispetto alla quasi totalità dei concorrenti, a testimonianza di un’eccellenza industriale che ha fatto crescere competenze e valore per il territorio».

Gli utili

Per quel che concerne gli utili 1,98 milioni sono destinati a riserva straordinaria «a supporto della resilienza societaria per fronteggiare la difficile situazione geopolitica e ammortizzare l’impatto dell’attuale scenario sui clienti e sul territorio» e 545 mila quale distribuzione dividendi. Carlo Alberto Befani è il presidente della società: «Sottolineiamo con piacere come l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci in piena conformità rispetto al progetto – le sue parole – certifichi la perfetta identità di visione tra i vari organi societari e costituisca un elemento di forza della compagine. Nel merito va evidenziata la capacità della società di tenere il mercato in un anno estremamente complesso e di essere protagonista anche nel settore servizi/efficienza energetica, che ha triplicato i volumi rispetto al 2021 e generato quasi il 30% del margine operativo lordo, dando un contributo decisivo all’equilibrio economico aziendale: oggi, e ancor più domani, la missione differenziante di Umbria Energy è quella di accompagnare il cliente a dotarsi di sistemi di generazione ed efficienza volti al contenimento dei consumi energetici».