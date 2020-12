Umbria ‘gialla’, nel weekend le novità

Che non fosse diventata ‘gialla’, come la Liguria e la Sicilia, nei giorni scorsi, era stata un po’ una sorpresa. Anche perché i dati, da giorni in miglioramento, indicavano già una direzione chiara. Invece l’Umbria era rimasta ‘arancione’, rinviando soltanto il cambio di colore (una sorta ritorno allo stato originario) di alcuni giorni. Ora, però, sarebbe solo questione di ore: venerdì la cabina di regia composta dal Comitato tecnico scientifico e dal ministero della Salute si riunirà per decidere quali altri territori regionali dovranno cambiare ‘area di rischio’. E l’Umbria, stavolta, non si attende nulla di diverso da un ritorno al ‘giallo’. Che comporta, in particolare, meno limitazioni in termini di mobilità – torna la possibilità di spostarsi da un comune all’altro e al di fuori della regione, dove consentito – e per i servizi di ristorazione/bar, aperti quindi fino alle ore 18 (poi scattano asporto e consegne a domicilio). Una volta formalizzato, il cambio di ‘colore’ dovrebbe effettivamente entrare in vigore da domenica 6 dicembre, anche qui salvo sorprese.

