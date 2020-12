Rosita Merli è la regina dei Cuochi d’Italia grazie alle tagliatelle e a un filetto alle prugne

Rosita Merli, portabandiera dell’Umbria, è la regina di Cuochi d’Italia All Stars: la trasmissione di cooking show in onda su Tv8 l’ha incoronata campionessa venerdì sera. Per lei un premio da 10mila euro. Complimenti alla chef eugubina sono arrivati dal Comune di Gubbio attraverso la pagina facebook.

Un filetto di maiale da leccarsi i baffi

La cuoca eugubina, titolare del ristorante ‘Osteria del Bottaccione’ ha saputo deliziare i due giudici del programma ottenendo il titolo battendo Jessica, concorrente della Toscana. Nel programma di cucina condotto dallo chef Cristiano Tomei, in cui si fronteggiano i migliori cuochi delle 12 edizioni di Cuochi d’Italia, la simpatica cuoca umbra si è imposta come campionessa fra i campioni preparando prima tagliatelle con farina di castagne ai funghi e salsicce (con cui ha guadagnato 18 punti) e poi con il filetto di maiale con castagne e prugne (19 punti).

L’escalation

Nelle precedenti puntate, Rosita aveva eliminato le concorrenti di Trentino Alto Adige e Veneto, fra l’altro preparando piatti non umbri, e nel corso delle varie puntate si è imposta al pubblico e ai giudici con abilità e spontaneità, conquistando anche chef stellati come Gennaro Esposito, Alessandro Borghese, Bruno Barbieri, Diego Rossi e Giuliano Baldessari.

Umbria sugli scudi

Sono giorni in cui la nostra regione sta trionfando nei vari talent show. Nei giorni scorsi la vittoria di Andrea Paris a Tu si que vales e la prossima settimana la finale di X Factor con la presenza del giovane cantante perugino Blind, rapper di Ponte San Giovanni.