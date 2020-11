‘Tu Sì Que Vales’ 2020: vince l’umbro Paris, mago dal cuore d’oro

Andrea Paris, mentalista e comico 40enne di Foligno, si è aggiudicato la settima edizione di ‘Tu Sì Que Vales’, il popolare talent show in onda su Canale 5, ideato da Maria De Filippi e Gerry Scotti.

L’esibizione

Paris ha conquistato il pubblico con le sue magie, aggiudicandosi i 100 mila euro in gettoni d’oro del programma. Un gioco di magia corale che ruota attorno ad un mazzo di carte consegnato in dotazione ai giudici e agli spettatori in studio, e che si conclude, tra risate e battute, con l’estrazione da parte di tutti i presenti della stessa carta nascosta da Gerry Scotti nel taschino della giacca all’inizio dell’esibizione. Un quattro di picche.

La rivalsa

Nel 2019 lo stesso artista folignate aveva ottenuto il secondo posto ad Italia’s Got Talent. Ora il successo clamoroso del mago-comico, decretato dalle giurie: quella composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e quella popolare guidata da Sabrina Ferilli. L’edizione 2020 del programma è stata condotta da Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

La proclamazione e la dedica (video wittytv)

Gli altri due umbri

Applausi anche per gli altri due talenti dell’Umbri in gara per la finale. Il ventriloquo tifernate Andrea Radicchi, che ha divertito il pubblico con i suoi simpatici pupazzi, la volpe Foxy e il gatto Isidoro, e il pianista folignate Cristiano Pierangeli, che ha saputo improvvisare le colonne sonore di alcuni celebri film pur in assenza di alcuni tasti del pianoforte.

(ha collaborato Giorgia Spitoni)