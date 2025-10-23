Il maltempo era atteso, anche in Umbria, e si è fatto ‘sentire’ nel pomeriggio di giovedì, in provincia di Perugia e – il bilancio è alla prima serata – relativamente meno in quella di Terni.

Nel Perugino i vigili del fuoco – l’aggiornamento è delle ore 19.15 – segnalano «circa venti interventi in corso e oltre quaranta richieste di soccorso in attesa di essere evase. Il comando provinciale – precisa una nota – ha potenziato il dispositivo di soccorso richiamando in servizio il personale disponibile. Gli interventi riguardano soprattutto allagamenti, rami e alberi caduti sulla viabilità. Le zone più colpite risultano quelle di Perugia, in particolare Ponte San Giovanni, dove due automobilisti sono stati tratti in salvo dopo che alberi erano caduti sulle loro auto. Nessuno – specifica il 115 – è rimasto ferito».

Rispetto a Terni città, problemi relativi ad alberi e rami caduti o pericolanti – complici le raffiche di vento – si segnalano a Larviano, zona Polymer/Campomaggio e Città Giardino. Non si segnalano tuttavia particolari criticità. Le foto seguenti si riferiscono alla zona di Città Giardino. In aggiornamento

