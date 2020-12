Umbria, l’assessore Coletto positivo: giunta in isolamento

L’assessore regionale a sanità e welfare dell’Umbria, Luca Coletto, è positivo al Covid-19. La notizia è emersa lunedì mattina. Lo scorso 18 dicembre, presso l’ospedale di Perugia, Coletto aveva partecipato alla conferenza stampa della Regione Umbria per fare il punto a poco più di un anno dall’elezione della presidente Donatella Tesei e dalla nomina della giunta che vede proprio l’assessore veneto – veronese di nascita – fra i capisaldi. Il tampone sarebbe stato eseguito nel weekend, proprio di ritorno dal Veneto dove Luca Coletto ha trascorso gli ultimi giorni. Test a tappeto sono scattati per tutti i contatti, istituzionali – con l’esecutivo Tesei ora in isolamento fiduciario – e non, avuti dal titolare della sanità regionale negli ultimi giorni: la situazione è monitorata dalla Usl Umbria 1. Prima di Coletto, un altro assessore regionale – Enrico Melasecche – era stato colpito dal Covid, poi superato senza particolari problemi.

«Condizioni sono buone»

Di seguito la nota diramata dalla Regione nella mattinata di lunedì: «L’assessore alla salute della Regione Umbria, Luca Coletto, rende noto di essere risultato positivo al Covid-19. Le sue condizioni di salute sono buone ed è stata ricostruita la rete dei contatti per gli interventi di sanità pubblica conseguenti».

