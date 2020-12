Neve in arrivo: scatta allerta della Prociv

«L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, venerdì 25 dicembre, nevicate a quote superiori ai 400-600 metri su Abruzzo e Umbria, con apporti al suolo moderati fino ad abbondanti sull’Abruzzo, e a quote superiori ai 600-800 metri sulla Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati». Lo scrive il dipartimento nazionale Prociv in merito alle condizioni meteo delle prossime ore: per questo motivo scatta l’allerta gialla per la giornata di Santo Stefano. A causare il peggioramento è una «perturbazione di origine nord-atlantica» che avanza progressivamente verso l’Italia.

