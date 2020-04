Covid: 25, 26 aprile e 1° maggio ferme attività commerciali

Nuovo provvedimento – qualche sindaco, come già accaduto nella prima occasione, si era già portato avanti nel lavoro – della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, per quel che concerne le attività commerciali, sia delle medie/grandi strutture di vendita che dei centri: disposta la chiusura per sabato 25, domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio. «In deroga alla disposizione che precede possono comunque rimanere in esercizi i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica purché ubicati su area pubblica o in locali indipendenti; le farmacie; le parafarmacie ubicate in locali indipendenti; le tabaccherie; i punti vendita di carburante per autotrazione; l’attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta tramite consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto». Il mancato rispetto comporta la sanzione da 400 a 3.000 euro.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

UMBRIA 1° IN ITALIA PER STOP CONTAGI: LE PROIEZIONI