Umbria: ordinanze scuole, commercio e sport verso la proroga

Giovedì mattina, in conferenza stampa, il direttore regionale della sanità Claudio Dario è intervenuto sulla eventuale proroga delle ordinanze regionali relative anche alle scuole, allo sport ed al commercio, attive in Umbria ma in ‘scadenza’: «Non sono deputato ad anticipare conclusioni che verranno assunte dal Cts, che si riunirà nel pomeriggio di giovedì, ma i dati non depongono a favore di un allentamento delle misure. Per ora c’è solo un’attenuazione della velocità di crescita dell’epidemia. Teniamo conto che i guariti sono un numero certo – ha detto Dario -, mentre i nuovi positivi sono una percentuale di coloro che sono affetti dalla patologia. In Umbria c’è un rallentamento, non un’inversione del contagio». L’ipotesi è che vengano prorogate almeno un’altra settimana, in attesa di valutare l’evoluzione del quadro Covid sul territorio regionale.

