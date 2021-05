‘Un sacco di buoni propositi’ nelle scuole di Arrone e Ferentillo

A completamento del progetto ambientale portato avanti nel corso dell’anno dall’istituto comprensivo di Arrone e Ferentillo, i volontari di ‘Mi Rifiuto’ e ‘Contagio’ hanno realizzato un duplice intervento di pulizia e di piantumazione di essenze arboree nelle aree verdi interni alle scuole.

Ferentillo

Il primo intervento ha riguardato la scuola di Ferentillo dove gli alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado sono stati divisi in più gruppi per dedicarsi alla manutenzione delle diverse aree sotto la supervisione del corpo docente e con il supporto dei volontari presenti. «L’entusiasmo dei ragazzi – spiegano i volontari – è stato a di poco travolgente, e in poco più di due ore tutta l’attività è stata portata a compimento. Fosse stato per loro avremmo ripulito tutta Ferentillo, un bellissimo segnale, da parte di questi ragazzi, di amore verso il proprio territorio. Sono state messe a dimora numerose piante aromatiche oltre ad alloro, gelsomini e rose ed è stata raccolta una quantità non trascurabile di rifiuti che sarà portata via, a cura di Asm, tramite la Gea. Un doveroso e sentito ringraziamento va alla preside, la professoressa Gabriella Pitoni e al sindaco di Ferentillo Elisabetta Cascelli che ci hanno accolto nella loro comunità, nonché alla professoressa Verena Giovannetti che ha coordinato tutte le iniziative».

Arrone

Il secondo intervento è stato dedicato al decoro e all’ecologia nella sede di Arrone. Oltre 50 gli alunni coinvolti che, sempre sotto la supervisione del personale docente, si sono dedicati a ripulire tutti gli spazi verdi interni alla scuola nonché a realizzare, con la guida di Irene Angelucci, un’aiuola da sviluppare come piccolo orto botanico. «Questa volta abbiamo subito noi il contagio dell’energia positiva trasmessa dai ragazzi che, davvero instancabili, hanno setacciato tutta l’area ricercando anche il rifiuto più minuzioso. Una bellissima giornata di azione e condivisione, grazie al sindaco di Arrone Fabio di Gioia per la sua presenza e l’ospitalità, la polizia locale di Arrone e il suo comandante Amedeo Mercuri e la cooperativa Alis che, per conto di Asm, ha già provveduto al recupero di tutti i sacchi di rifiuti raccolti dai ragazzi».

‘Un sacco di buoni propositi’

Al termine dell’iniziativa i partecipanti hanno ricevuto il piccolo attestato di partecipazione al progetto ‘Un sacco di buoni propositi’ realizzato da Silvia Guerrieri. «Il nostro bilancio di questa esperienza – concludono – è a dir poco entusiasmante e saremo senz’altro felici di poterla ripetere nei prossimi anni. Grazie mille alle comunità di Ferentillo ed Arrone per averci consentito di poter realizzare queste due splendide giornate. La prossima settimana riprenderemo l’attività didattica con le scuole di Montecastrilli, Avigliano Umbro, Castel dell’Aquila e Castel Todino in modo da completare tutte le iniziative previste per quest’anno scolastico con il coinvolgimento di oltre 250 alunni tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.