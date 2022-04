Una grande Ternana rovina la corsa alla serie A del Benevento: 1-2 in rimonta

Una squadra priva di mordente e particolare motivazione dopo il successo del Frosinone sul Monza? Neanche per sogno, tutt’altro. Una Ternana senza possibilità di raggiungere i playoff e con un derby alle porte registra una delle migliori performance dell’anno e con merito si impone in rimonta a Benevento, rovinando così la corsa alla serie A – le dirette concorrenti avevano perso nel primo pomeriggio -dei sanniti di Fabio Caserta. Tante occasioni create, in gol Donnarumma e Partipilo nella ripresa. Ora rientro in Umbria e si inizia a pensare al derby di sabato pomeriggio. Superata la soglia dei cinquanta punti.

Partipilo out. Chance rossoverdi in serie



Rossoverdi con il 3-5-2 e il duo Donnarumma-Pettinari davanti. In panchina Partipilo, Martella e Bogdan, quest’ultimi diffidati. Il primo squillo è del 32 delle Fere che, dopo una buona azione sulla destra dei ragazzi di Lucarelli, arriva a calciare con il mancino da posizione centrale: nessun problema per Paleari, mentre nel contempo Caserta perde subito per infortunio muscolare l’attaccante Forte. Al 7′ spreca in malomodo una buona chance in area sull’assist di Farias, Iannarilli controlla che la sfera esca sul fondo e riprende il gioco; dall’altro è sempre Pettinari a mettere i brividi al pacchetto difensivo sannita con un tiro di potenza nei sedici metri dei padroni di casa. Non c’è precisione, ma Ternana pimpante in generale. La conferma arriva al 21′ quando Palumbo mette in difficoltà l’estremo difensore dei campani con un rasoterra, poi Paleari è super in allungamento sul tentativo in diagonale di Proietti (servito dal 5 da punizione): tocco con la mano e palla in corner. Momento favorevole per Defendi e compagni. Abbaglio Acampora e destro sul palo lontano di Donnarumma deviato in calcio d’angolo.

Palo Celli. Gol Barba e bagarre



Match senza soste e al 26′ è il Benevento a farsi vedere dalle parti di Iannarilli sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Vogliacco, libero in area, colpisce male di testa e ‘salva’ le Fere. Ternana tuttavia più efficacia e alla mezz’ora l’undici di Lucarelli va ad un passo dal vantaggio approfittando di una palla persa sull’out destro del centrale giallorosso: Celli prende palla, avanza e scarica un mancino di potenza che si stampa sul palo. Quindi è Defendi a non trovare lo specchio della porta dai trenta metri in seguito ad un’uscita di Paleari lontano dai pali. Nei sanniti l’unico in palla sul fronte offensivo è Farias: è lui al 41′ a crearsi una chance arrivando a calciare sulla linea di fondo, palla sull’esterno della rete. Al 44′, dopo un’occasione di Viviani sotto misura, i padroni di casa passano: angolo dalla sinistra e stacco aereo vincente – in precedenza spinta a danno del suo marcatore, Ghiringhelli, a gioco fermo – di Barba che non lascia scampo a Iannarilli. Proteste Ternana, Baroni attende il check del Var e decisione immutata: si va al riposo sull’1-0 con tensione al rientro negli spogliatoi.

Pari rossoverde, Paleari e Iannarilli in cattedra



La ripresa inizia con le squadre invariate e al primo affondo la Ternana trova il meritato pareggio: scatto del solito Palumbo, evitato l’intervento di Viviani e assist in area per Donnarumma che, con il piatto destro, batte di precisione Paleari per l’1-1. I rossoverdi dominano nel gioco e il Benevento rischia di andare sotto: ci vuole un super Paleari per neutralizzare un preciso colpo di testa di Pettinari sul servizio di Defendi. La squadra di Caserta prova ad accelerare e ottiene una serie di corner di serie, ma il pacchetto difensivo delle Fere tiene botta ed in transizione è il capitano delle Fere a giungere alla conclusione in corsa: Paleari blocca. Al 66′ primo cambio per Lucarelli con l’inserimento di Partipilo in luogo di Pettinari. Si cambia sponda e al 69′ è il turno di Iannarilli ad evitare il gol avversario con un intervento d’istinto sull’inserimento sotto misura di Farias; il ciociaro è poi pronto sul destro di potenza a firma Moncini da fuori area.

Cambi Ternana, Mazzocchi spreca. Partipilo no

Guai muscolari per Celli e al suo posto entra Boben, mentre in mediana c’è Paghera in luogo di Agazzi. A dodici minuti dal termine out anche Capuano (stremato) e Donnarumma per Martella e Mazzocchi. Ed è proprio quest’ultimo ad impensierire in contropiede il Benevento dopo l’assist in campo aperto di Partipilo: a metterci una pezza è il solito Paleari. Un minuto e la Ternana completa la rimonta con merito: filtrante del migliore in campo, Palumbo, per il 21 e solo davanti all’estremo difensore del Beneventi il giocatore pugliese non perdona. Reazione sannita e risposta di Iannarilli, è forcing dei ragazzi di Caserta. L’ultimo tentativo è di Insigne, ma il mancino a giro è fuori misura. Gran colpaccio rossoverde.

Lucarelli nel post-partita

«Abbiamo sbagliato tanto – le parole del tecnico ai microfoni di Alessandro Laureti di AM Terni Channel – perché dovevamo chiudere in vantaggio il primo tempo, oggi altro torto arbitrale ma quantomeno non ha pesato. C’è soddisfazione perché abbiamo giocato in modo molto professionale e sportivo, abbiamo dominato e ciò ci riempie d’orgoglio. Questo gruppo ha avuto tanta sfortuna quest’anno, forse abbiamo trovato anche la quadra tattica. Un finale di stagione importante, questo team ha bisogno di essere spensierato e non avere obblighi: quando abbiamo raggiungo la salvezza è stato ritrovato il bel gioco. Anche con il 3-5-2 ha fatto ciò che si faceva con il 4-2-3-1. Stiamo mettendo le basi per essere protagonisti nei prossimi anni».

Il tabellino

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia (c), Vogliacco, Barba, Foulon (61′ Elia); Ioniță, Viviani, Acampora (75′ Insigne); Farias (75′ Brignola), Forte (6′ Moncini), Improta (61′ Tello). A disposizione: Manfredini, Gyamfi, Masciangelo, Pastina, Petriccione, Calò, Talia. Allenatore: Fabio Caserta

Ternana (3-5-2): Iannarilli; S. Diakitè, Capuano (78′ Martella), Ghiringhelli; Defendi (c), Agazzi (73′ Paghera), Proietti, Palumbo, Celli (73′ Boben); Donnarumma (78′ Mazzocchi), Pettinari (66′ Partipilo). A disposizione: Krapikas, Bogdan, Mazza, Capone, Furlan, Peralta. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Niccolò Baroni della sezione di Firenze (assistenti Fabio Schirru di Nichelino e Michele Grossi di Frosinone; IV ufficiale Enrico Maggio di Lodi). Addetto Var Giacomo Camplone di Pescara, assistente Francesco Fiore di Barletta

Reti: 45′ Barba (B); 49′ Donnarumma, 84′ Partipilo (T)

Ammoniti: 42′ Viviani, 89′ Barba (B)

Calci d’angolo: 12-4

Recupero: 1; 5