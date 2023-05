La Futsal Ternana travolge il Real Ciampino 5-1: è finale playoff per la A2

Una grande Generali Futsal Ternana non lascia scampo al Real Ciampino Academy e avanza nei playoff validi per la promozione in serie A2. Al palazzetto Di Vittorio i rossoverdi di Federico Pellegrini battono 5-1 i laziali grazie alle marcature di Sachet (doppietta), Mariani e, in chiusura di partita, uno scatenato De Michelis (due reti anche per lui): un risultato che fa seguito al 3-3 del pala Tarquini e consente alle Fere di accedere al confronto decisivo contro la vincente della sfida tra Bisceglie e Buldog Lucrezia, quest’ultima già affrontata nella stagione regolare. Sabato prossimo c’è la partita d’andata.

