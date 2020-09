Ternana-Albinoleffe 1-2, ultimi minuti

Debutto ufficiale per Cristiano Lucarelli sulla panchina della Ternana. I rossoverdi, incerottati e incompleti, ospitano l’Albinoleffe nel primo turno di coppa Italia: in palio la qualificazione per il confronto della prossima settimana con la Virtus Entella. Calcio d’inizio alle 20.30.

LO SCIOPERO DELL’AIC: NON SI GIOCA LA 1° GIORNATA

Tre giocatori di movimento in panchina. Out Sini



Il tecnico livornese non ha a disposizione Defendi, Peralta (squalificati), Kontek (niente transfer), Bergamelli, Celli, Salzano, Mammarella, Torromino, Argento e Ferrante (infortunati). Non c’è molto da scegliere, anche perché manca Sini nonostante – il Cesena si è tirato indietro ha affermato Lucarelli in merito al mercato – fosse stato convocato: c’è un 3-4-1-2 con Suagher, Diakité e Russo in difesa, Onesti accanto a Vantaggiato, Marilungo trequartista e Partipilo largo sulla corsia sinistra. In panchina appena tre calciatori di movimento, vale a dire Proietti, Niosi e Falletti.

Savini protagonista. Iannarilli risponde



Rossoverdi più pimpanti in avvio di match. L’Albinoleffe si limita a difendere e in un paio di circostanze rischia di andare sotto: la punizione di Vantaggiato al 6′ – buona la risposta in corner – e il colpo di testa sugli sviluppi di un angolo rossoverde costringono Savini ad intervenire per evitare guai. I ragazzi di Zaffaroni tuttavia mostrano buone qualità in fase di ripartenza e il pacchetto arretrato di Lucarelli va in affanno sulle incursioni di Trovato prima e Galeandro: provvidenziale Diakité in quest’ultima circostanza nel bloccare l’11 dei lombardi. Buon momento per gli ospiti. Alla mezz’ora è ottima la respinta di Iannarilli sullo stacco aereo di Cori, ben assistito con un cross dalla sinistra. La difesa trema. La conferma giunge al 36′ sul contropiede lanciato da Tomaselli e, fortunatamente per l’undici di Lucarelli, mal finalizzato da Gușu: l’impatto del numero 16 – posizione centrale e privo di marcature – con la palla è da dimenticare.

L’uno-due che ghiaccia i rossoverdi

Gli ultimi cinque minuti di frazione sono tremendi per Paghera e compagni. Al 40′ Cori – servito da Petrungaro dopo un contrasto perso da Russo – batte Iannarilli con un diagonale rasoterra, poi allo scadere ci pensa Canestrelli ad aumentare il gap sfruttando nel migliore dei modi un calcio d’angolo: il colpo di testa del centrale ospite non lascia scampo al portiere ciociaro. Non un primo tempo memorabile.

Partipilo la riapre, bene Niosi. C’è Falletti



Pronti, via e nel secondo tempo – nessun cambio in avvio – la Ternana riapre la contesa con una perfetta esecuzione di Partipilo dai diciotto metri: la punizione del 21 non ha difetti e per Savini c’è solo da raccogliere palla in fondo alla rete. Piglio deciso delle Fere in questa fase, anche grazie alle iniziative del classe 2002: nel giro di un paio di minuti è lui a crearsi due buone chance – bene i movimenti sullo stretto – costringendo l’estremo difensore dell’Albinoleffe ad altrettante parate. Si arriva al 58′ per vedere di nuovo César Falletti ufficialmente sul terreno di gioco – gli lascia il posto Marilungo – per la Ternana.

Tomaselli grazia. Lucarelli cambia modulo



Al 67′ arriva una nuova amnesia della retroguardia rossoverde e Tomaselli si ritrova solo davanti a Iannarilli: il portiere rossoverde copre bene lo specchio della porta e permette ai suoi di rimanere nel match. L’Albinoleffe gestisce bene il vantaggio e Lucarelli a venti minuti dal termine decide di togliere Vantaggiato per far entrare Proietti. Si va così a formare un 4-2-3-1 con l’uruguaiano alle spalle di Onesti e Damian terzino sinistro. Ora è costante pressione Fere: ci provano senza fortuna Falletti e Partipilo, quindi il tecnico livornese opta per l’ingresso di Niosi in luogo del 18enne reatino. All’86 squillo dell’uruguaiano con un tiro-cross (Savini ci mette la mano, poi Nichetti libera l’area); il forcing finale non produce nulla di particolare. Finisce 1-2, niente Virtus Entella.

Bandecchi ed i 1.000 ingressi

Il presidente della società ha esposto il proprio pensiero sulla tematica in occasione della trasmissione ‘L’imprenditore e gli altri’ su Cusano Italia Tv: «Sarebbe un errore se soltanto la serie A potrà avere mille spettatori allo stadio. I sistemi di sicurezza sono identici a quelli di serie B e serie C, abbiamo lo stesso regolamento. Non c’è solo la serie A in Italia, le tre categorie sono vasi comunicanti. Dovremmo avere massimo rispetto di tutti e per il pubblico di tutti. Penso che questa iniziativa riguardi al momento solo la serie A perché è l’unico campionato che è partito, ma ritengo – ha concluso – e spero che sarà fatto lo stesso anche in serie B e C. Se poi non dovesse essere così, ci sarà una spiegazione precisa che qualcuno ci darà».

Secondo tempo

90+4′ Termina il match.

91′ Assalto Fere.

86‘ Falletti pericoloso sull’out destro, la difesa dell’Albinoleffe si salva in corner.

78′ Fuori Onesti, entra Niosi.

78′ Affondo di Partipilo sull’out destro e conclusione sul secondo palo: non c’è precisione.

76′ Tentativo di Falletti in corsa da posizione defilata, nessun problema per Savini.

70′ Dentro Proietti al posto di Vantaggiato.

66′ Iannarilli salva il risultato sul tiro a tu per tu di Tomaselli, lasciato libero di calciare all’interno dell’area.

58′ Entra Falletti, fuori Marilungo.

57′ Bello spunto di Onesti: il classe 2002 si accentra e calcia con il mancino dal limite dell’area, blocca a terra Savini.

49′ GOL! Stupenda punizione di Partipilo dai diciotto metri, da posizione centrale. Imparabile per Savini.

46′ Palla alla Ternana. Non ci sono cambi.

Primo tempo

45‘ Termina il primo tempo

44′ GOL! Angolo dalla destra e colpo di testa vincente di Canestrelli.

43′ Giallo per Suagher.

40′ GOL! Russo perde un contrasto, prende palla Tomaselli e serve al centro il libero Cori che, con il destro di prima intenzione, batte Iannarilli.

37′ Problemi per Paghera: un minuto a terra, poi si rialza.

36′ Gușu spreca malamente un contropiede imbastito da Tomaselli: l’esterno colpisce male la sfera da posizione centrale, si salva la Ternana.

32‘ Tiro di Partipilo dal limite dell’area, para a terra Iannarilli.

29‘ Ottimo Iannarilli sullo stacco ravvicinato di Cori, abile a colpire sotto misura.

26′ Ammonito Onesti nella Ternana per un intervento fuori tempo.

24‘ Tiro di potenza di Trovato, nessun problema per Iannarilli.

20′ Tentativo di Damian dopo la sponda di Vantaggiato: tiro centrale e non troppo forte, blocca Savini.

17′ Colpo di testa di Russo sugli sviluppi di un corner rossoverde: Savini smanaccia ed evita guai. Ternana ancora pericolosa.

15′ Albinoleffe pericoloso prima con Teovato e poi con Galeandro, liberi di calciare verso Iannarilli dopo un’azione insistita dei lombardi: le conclusioni sono bloccate dai giocatori rossoverdi.

8′ Terreno pesante al Liberati a causa della pioggia pomeridiana. A gestire il possesso palla sono le Fere.

6′ Punizione di Vantaggiato dai venti metri: bravo Savini a deviare in calcio d’angolo. Non male il tiro del 10 rossoverde.

3‘ La Ternana è schierata con una sorta di 3-4-1-2 con Onesti davanti e Partipilo sull’out sinistro.

1‘ Palla per l’Albinoleffe.

Il tabellino

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Suagher, Diakité, Russo; Furlan, Paghera (c), Damian, Partipilo; Marilungo (58′ Falletti); Onesti (78′ Niosi), Vantaggiato (70′ Proietti). A disposizione: Vitali, Marinaro. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Cerini, Mondonico, Canestrelli; Gușu, Trovato (65′ Piccoli), Nichetti, Galeandro, Petrungaro; Tomaselli (70′ Gabbianelli), Cori (c, 82′ Riva). A disposizione: Brevi, Bergamo, Berbenni, Maffi, Miculi, Ghezzi. Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1 (Gianluca Sechi di Sassari e Andrea Zingarelli di Siena, quarto uomo Eduart Pashuku di Albano Laziale)

Reti: 49′ Partipilo (T); 40′ Cori, 44′ Canestrelli (A)

Ammoniti: 26′ Onesti, 43′ Suagher (T); 82′ Cori (A)

Calci d’angolo: 6-4

Recupero: 0; 4